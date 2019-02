Phá sòng bạc xuyên đêm giữa rừng tràm

Ngày 20.2, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết hiện Phòng CSHS Công an tỉnh đang phối hợp với Công an H.Phong Điền tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ đánh bạc xuyên đêm giữa rừng tràm thuộc xã Phong Chương (H.Phong Điền) với sự tham gia của 11 con bạc đến từ hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

11 con bạc chơi xuyên đêm giữa rừng tràm bị bắt giữ

Theo đó, sau thời gian theo dõi, rạng sáng ngày 19.2, tổ công tác thuộc Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bất ngờ đột kích, bắt quả tang 11 con bạc đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa tại khu vực rừng tràm thuộc địa phận xã Phong Chương, H.Phong Điền.

Tang vật thu được tại sòng bạc gồm: 119.250.000 đồng, 11 điện thoại di động, 2 ô tô, 6 xe máy và nhiều thiết bị, dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Tang vật của vụ đánh bạc

Sòng bạc này do Nguyễn Hữu Phong (47 tuổi, trú tại xã Phong Chương, H.Phong Điền) làm cái. Các con bạc tham gia phần lớn cùng trú tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) và Hải Lăng (Quảng Trị).

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Nguyễn Hữu Phong khai nhận, do đam mê cờ bạc nên Phong cùng 1 con bạc khác tổ chức sòng bạc này.

Phong từng có 2 tiền án, tiền sự về tội danh đánh bạc. Ngoài ra, trong số các con bạc tham gia có thêm 3 người nữa cũng từng có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi đánh bạc.