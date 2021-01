Phải “chặt đứt” vòi bạch tuộc tà đạo

Như Thanh Niên thông tin, Công an tỉnh Quảng Bình cho hay cơ quan chức năng liên tục phát hiện, xử lý các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” trái phép. Theo đó, từ tháng 10.2020 đến nay, Công an TP.Đồng Hới phối hợp chính quyền địa phương phát hiện, xử lý 5 vụ với 12 người, thu giữ nhiều tài liệu liên quan tại địa bàn các phường Nam Lý, Đồng Hải, Phú Hải, Bắc Lý... Cơ quan công an đã lập biên bản và yêu cầu những người vi phạm cam kết không lôi kéo, tuyên truyền người dân tham gia “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” trái phép.