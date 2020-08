Phải nâng cấp mình trong cuộc chơi với 'người khổng lồ' khó tính

Theo Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh, “lần đầu tiên Chính phủ tổ chức riêng một hội nghị có tất cả các bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương để bàn cách triển khai một FTA (hiệp định thương mại tự do) một cách đồng bộ và toàn diện. Đây là một điểm rất khác so với các FTA chúng ta đã có trước đây và vì vậy càng cho thấy vai trò và tầm quan trọng của EVFTA, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay”.

Trong khi đó, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho hay thước đo của việc thực hiện EVFTA là số lượng các hợp tác giữa các DN vừa và nhỏ hai bên. Nếu coi ký hiệp định là “mở ra tuyến cao tốc nối EU và Việt Nam” thì xa lộ này không chỉ cho xe siêu trường, siêu trọng mà còn cho cả các xe tải nhỏ - DN vừa và nhỏ. Để DN nội tận dụng tốt hơn cơ hội, ông Lộc cho rằng Việt Nam cần gia cố cả thể chế, cơ sở hạ tầng lẫn nguồn nhân lực. “Đây cũng chính là nền tảng của năng lực cạnh tranh, yếu tố cốt lõi để bảo đảm thành công trong hội nhập, nhất là trong cuộc chơi với “người khổng lồ”, ông Lộc nói.

Từ góc nhìn của DN, ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may (Vinatex), thông tin: Ngành dệt may Việt Nam đứng thứ ba thế giới với thị phần 6%, nhưng tại châu Âu chỉ chiếm 2,2%. Trong số 8.500 DN dệt may trong nước, 85% có quy mô vốn dưới 50 tỉ đồng, vốn trên 500 tỉ đồng thì chỉ có 3%. “Trong khi đó, nếu đầu tư cho sản xuất nguyên liệu thì quy mô vốn 500 tỉ đồng là chưa đủ. Do đó, cần có chính sách thu hút FDI và cần có các khu công nghiệp được quy hoạch cho sản xuất nguyên liệu, công nghiệp phụ trợ cho dệt may”, ông Trường kiến nghị.