Phải xử lý nghiêm người nuôi chó bất tuân quy định

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 23 giờ 30 ngày 20.5, ông H.T.H (37 tuổi, ngụ ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, H.Tân Trụ, Long An) dắt 2 con chó Pitbull (con cái nặng hơn 30 kg, con đực gần 60 kg) nuôi trong nhà đến ấp 4, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An uống cà phê. Tại đây, con chó đực đã tấn công gây chết 1 người, chủ chó bị thương. Đến sáng 21.5, công an đã bắn hạ con chó đực. Trưa 21.5, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An phối hợp Công an H.Thủ Thừa và Công an xã Mỹ Bình (H.Tân Trụ) tiến hành mổ tử thi con chó bị bắn hạ. Cơ quan chức năng cắt lấy phần đầu và nhiều mẫu bao tử con chó Pitbull, phần xác con chó giao gia đình tự xử lý. Riêng con chó cái còn sống, công an lập biên bản bàn giao cho gia đình ông H. quản lý với cam kết “không được mua bán hoặc đem đi nơi khác để phục vụ điều tra vụ án”. Liên tục trong 2 ngày 21 - 22.5, điều tra viên Công an H.Thủ Thừa có mặt tại nơi điều trị cho ông H. là Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An để lấy lời khai. Tuy nhiên, ông H. chỉ cung cấp nạn nhân tử vong là “bạn quen lang thang ở đường phố”, chứ chưa nói đầy đủ tên tuổi, địa chỉ. “Có điều gì đó anh ta chưa khai thật. Bạn bè gặp nhau khá lâu, nhiều lần ít ra cũng biết họ tên, địa chỉ, gia đình và bạn bè, còn đằng này chỉ nói không rõ”, một điều tra viên cho biết. Cũng theo gia đình ông H., năm 20 tuổi, ông H. đi cai nghiện ma túy và đã đi 10 lần. Khôi Nguyên