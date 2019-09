Phấn đấu hoàn thành vượt cả 12 chỉ tiêu Quốc hội giao

Đó là tinh thần của cuộc họp Chính phủ, được Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thông báo tại buổi họp báo Chính phủ diễn ra sau đó.

Tỷ giá ổn định trong bối cảnh đồng tiền của nhiều nước khu vực mất giá so với USD. Xuất khẩu tăng khá với con số ước đạt gần 170 tỉ USD, tăng 7,3%, trong đó xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước ước tăng 13,9%, lần đầu tiên tỷ trọng vượt ngưỡng 30%. Theo đó, tỷ trọng xuất khẩu khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm dưới 70%. Xuất siêu tăng cao trở lại, ước 8 tháng xuất siêu 3,4 tỉ USD - một con số kỷ lục. Giải ngân vốn FDI đạt khá, khoảng 12 tỉ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng ước đạt trên 3,2 triệu tỉ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ, đóng góp chủ yếu từ doanh thu bán lẻ hàng hóa. Khách du lịch quốc tế 8 tháng ước đạt 11,3 triệu lượt, tăng 8,7% so với cùng kỳ.

Tại buổi họp báo, nhằm làm rõ thêm về đề xuất mua lại cổ phần ngoài nhà nước tại Tổng công ty cảng hàng không (ACV) , Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, theo tờ trình của Bộ GTVT tại đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản sở hữu công do nhà nước đầu tư, quản lý thì việc mua lại cổ phần chỉ là một trong nhiều phân tích, phương án khác nhau và phương án có kiến nghị là từ nay đến 2025 tiếp tục giao cho ACV quản lý, khai thác các khu bay, đường bay, đường lăn (trực thuộc của nhà nước quản lý do vấn đề an ninh quốc phòng ). “Trong giai đoạn đó sẽ có đánh giá, rồi xem xét có chuyển cho cơ quan quản lý nhà nước như Bộ GTVT quản lý, khai thác hay không. Đề xuất này là nhằm đảm bảo điều kiện cao nhất là an ninh quốc phòng. Nếu đề án được phê duyệt thì mới có tính là mua, gom hoặc là lấy kinh phí ở đâu ra để thực hiện”, ông Đông cho biết.