Phẫn nộ cô bảo mẫu nhét giẻ vào miệng trẻ

Như Thanh Niên thông tin, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thái Bình (Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “hành hạ người khác”, quy định tại điều 140 bộ luật Hình sự, xảy ra ở lớp mầm non Sao Việt.

Tại cơ quan công an, bảo mẫu Lê Thị Lành (19 tuổi) thừa nhận hành vi nhét giẻ vào miệng cháu N.N (1 tuổi, ở P.Tiền Phong, TP.Thái Bình). Trước đó, hôm 6.4, do cháu N. quấy khóc nên Lành đã nhét giẻ vào miệng và dùng tay giữ chặt bé. Vụ việc được chị V.D.L (20 tuổi, ở H.Thái Thụy, Thái Bình), khi đó cũng đang làm ở lớp mầm non Sao Việt, dùng điện thoại di động quay lại. Tối 28.6, clip được chia sẻ trên mạng xã hội và dư luận hết sức phẫn nộ khi nhìn thấy hành vi bạo hành trẻ của bảo mẫu Lành.