Phẫn nộ ‘đội quân’ chó thả rông phóng uế bừa bãi

Biết sai vẫn phạm

Luật sư (LS) Nguyễn Thị Mỹ Viễn, Đoàn LS TP.HCM, phân tích theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 5 và điểm d, khoản 1, Điều 7 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội, hành vi thả rông hoặc để động vật, gia súc phóng uế nơi công cộng sẽ bị phạt cảnh cáo 100.000 - 300.000 đồng đối với mỗi hành vi và buộc khắc phục hậu quả (dọn sạch khu vực quy phạm). Trong trường hợp BQL chung cư cấm nuôi động vật, gia súc nhưng cư dân vẫn bất chấp nuôi thì BQL dễ dàng xử lý do tòa nhà đã quy định cấm thì sẽ kèm biện pháp chế tài. “Tuy nhiên, trong quá trình xử lý cư dân, do BQL tòa nhà không phải là cơ quan hành chính nên nếu cơ dân không tuân thủ quy định (không nộp tiền phạt theo nội quy của chung cư) thì BQL tòa nhà chỉ có thể áp dụng chế tài tạm ngưng dịch vụ (cắt thẻ đi thang máy, cắt nước, gửi xe). Do vậy, nhiều cư dân nắm được điều này và vẫn cố tình vi phạm”, LS Viễn phân tích.