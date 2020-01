Phan Văn Anh Vũ có quan hệ, quyền lực lớn, trong đó có ông Nguyễn Bá Thanh

Sau hơn 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 13.1, HĐXX sơ thẩm TAND cấp cao TP.Hà Nội đã tuyên án hai cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến cùng Phan Văn Anh Vũ và 18 bị cáo khác trong vụ án.

Hai cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng bị tuyên 12 - 17 năm tù

Bản án dành cho các bị cáo Tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai”: - Bị cáo Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (từ 2006 - 2011): 17 năm tù; bồi thường 400 tỉ đồng. - Bị cáo Văn Hữu Chiến, cựu Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (từ 2011 - 2014): 12 năm tù; bồi thường 146 tỉ đồng. - Bị cáo Phan Văn Anh Vũ, cựu trung tá công an: 25 năm tù (tổng hợp các bản án là 30 năm tù); bồi thường 146 tỉ đồng. - Bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng: 5 năm tù. - Bị cáo Phan Xuân Ít, cựu Phó chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng: 6 năm tù. Tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”: - Bị cáo Nguyễn Thanh Sang, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng: 3 năm tù. - Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà, cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng: 3 năm tù. - Bị cáo Phan Minh Cương, cựu Tổng giám đốc CTCP xây dựng 79, Giám đốc Công ty TNHH I.V.C: 3 năm tù. - Bị cáo Nguyễn Quang Thành, cựu Giám đốc Công ty TNHH Minh Hưng Phát (em vợ Phan Văn Anh Vũ): 3 năm tù. - Bị cáo Huỳnh Tấn Lộc, cựu Tổng giám đốc Công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng: 18 tháng tù. - Bị cáo Phan Ngọc Thạch, cựu Tổng giám đốc Công ty du lịch Đà Nẵng: 18 tháng tù. - Bị cáo Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cung ứng tàu biển Đà Nẵng: 18 tháng tù. - Bị cáo Nguyễn Công Lang, cựu Giám đốc Công ty quản lý nhà Đà Nẵng: 4 năm, 6 tháng tù. - Bị cáo Trần Phi, cựu Tổng giám đốc Công ty XNK Đà Nẵng: 2 năm tù. Tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”: - Bị cáo Nguyễn Điểu, cựu Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng: 3 năm tù. - Bị cáo Trần Văn Toán, cựu Phó giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng: 30 tháng tù. - Bị cáo Lê Cảnh Dương, cựu Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư Đà Nẵng: 2 năm tù. - Bị cáo Nguyễn Đình Thống, cựu Giám đốc Công ty quản lý và khai thác đất Đà Nẵng: 2 năm tù. - Bị cáo Đào Tấn Bằng, cựu Phó chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng: 18 tháng tù. - Bị cáo Nguyễn Viết Vĩnh, cựu Trưởng phòng Quản lý đô thị thuộc Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng: 2 năm tù. - Bị cáo Nguyễn Văn Cán, cựu Chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng: miễn trách nhiệm hình sự . Bản án nhận định, vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP.Đà Nẵng là đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Bản án nhận định, vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP.Đà Nẵng là đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm.

Các bị cáo trong vụ án giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của UBND TP.Đà Nẵng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước và bộ máy hành chính của TP, lãnh đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phát triển KT-XH. Tuy nhiên, vì những động cơ khác nhau, bị cáo Trần Văn Minh và các đồng phạm đã cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, các quy định về quản lý đất đai trong thời gian dài, từ năm 2006 - 2014; giúp bị cáo Phan Văn Anh Vũ thu lợi bất chính đặc biệt lớn, thông qua việc nhận nhiều đất dự án, mua nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, 15/22 nhà, đất công sản và 6/7 dự án đất bị thâu tóm; ngân sách nhà nước thiệt hại 22.000 tỉ đồng.

Tại tòa, tuy bị cáo Vũ không thừa nhận có mối quan hệ với các lãnh đạo TP.Đà Nẵng, nhưng theo HĐXX, căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác cho thấy bị cáo Vũ có quan hệ với lãnh đạo TP.Đà Nẵng, trong đó có cố Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Mặt khác, các bị cáo trong phiên tòa khai bị các cựu lãnh đạo UBND TP như Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến chỉ đạo. Vì vậy, HĐXX nhận định “bị cáo Vũ có quyền lực rất lớn”.

Bản án thể hiện bị cáo Vũ sử dụng công ty bình phong của Bộ Công an để thực hiện việc mua bán nhà, đất công sản; lợi dụng các chủ trương trái pháp luật, mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo, người có thẩm quyền trong việc giao, chuyển nhượng nhà, đất công sản để thực hiện hành vi thâu tóm đất công. Để tạo điều kiện cho Vũ, bị cáo Trần Văn Minh đã chỉ đạo cấp dưới cho phép việc chuyển nhượng nhiều nhà, đất không qua đấu giá, áp dụng giá không đúng quy định... Bị cáo Vũ không thuộc đối tượng được mua chỉ định nhưng đã thỏa thuận với một số bị cáo trong vụ án là các đơn vị được mua nhà đất chỉ định sau đó chuyển nhượng lại cho mình; hoặc bị cáo Vũ mua nhà, đất công sản, sau đó chuyển sang tên cá nhân, người thân. Hành vi này của bị cáo Vũ bị truy tố 2 tội danh theo cáo trạng là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

Bị cáo Trần Văn Minh sẽ kháng cáo

Ngoài ra, HĐXX nhận định đủ cơ sở để VKS truy tố 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng giữ vai trò chính; các bị cáo khác có vai trò đồng phạm. Theo đó, bị cáo Minh - với vai trò là Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo các bị cáo là lãnh đạo sở, ban, ngành thực hiện; bị cáo Văn Hữu Chiến, khi làm Phó chủ tịch UBND TP, có vai trò giúp sức cho bị cáo Minh; các bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm...

Cụ thể, để tạo điều kiện cho bị cáo Vũ, bị cáo Trần Văn Minh chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng đất không qua đấu giá, áp giá thấp hơn thời điểm, giảm hệ số sinh lợi, giảm 10% quyền sử dụng đất… Bị cáo Minh biết bị cáo Vũ không thuộc diện được mua nhà công sản nhưng vẫn chấp nhận. Tại

dự án bất động sản , bị cáo Minh cùng đồng phạm làm trái quy định pháp luật về đất đai, áp đơn giá không đúng thời điểm để tạo điều kiện cho bị cáo Vũ hưởng lợi 6 dự án, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 18.600 tỉ đồng. Tại 18 nhà công sản, bị cáo Minh chuyển nhượng không qua đấu giá, bán nhà không theo quy trình... tạo điều kiện cho bị cáo Vũ và người thân hưởng lợi qua giao dịch 15 nhà công sản, làm thiệt hại cho nhà nước hơn 2.000 tỉ đồng.

HĐXX áp dụng điều 29 bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết 41 để không xem xét trách nhiệm hình sự với bị cáo Minh tại 3 dự án còn lại là: An Cư 2, An Cư 3 mở rộng và dự án Phú Gia. Trao đổi với báo chí, bị cáo Minh cho biết sẽ kháng cáo do không đồng ý với hình phạt và nội dung tuyên án.

HĐXX cũng nhận định, đồng phạm giúp sức cho bị cáo Minh là bị cáo Văn Hữu Chiến - người kế nhiệm. Bị cáo Chiến đã ký các quyết định cho phép chuyển nhượng và phê duyệt giá chuyển nhượng các nhà, đất công sản và dự án bất động sản trái quy định của pháp luật, là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Minh thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo Chiến còn ký các văn bản đồng ý với chủ trương của bị cáo Minh để chỉ đạo cấp dưới hoàn thành các thủ tục cho phép chuyển nhượng và phê duyệt giá đối với 22 nhà, đất công sản không đúng quy trình. Tại CQĐT và khi ra tòa, bị cáo Chiến được cho là có thái độ khai báo thành khẩn.