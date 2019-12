Bắt giam người chồng hắt nước sôi vào mặt vợ

Chiều 26.12, thông tin từ Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Đình Bình (41 tuổi, ngụ xã Đông Sơn, huyện Đô Lương) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích . Nạn nhân bị Bình gây thương tích là chị Thái Thị H. (43 tuổi), vợ của Bình.