Bắt 'nữ quái' buôn ma túy, tàng trữ súng K54, cố thủ trong nhà nhiều giờ

Ngày 11.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 11 giờ cùng ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thanh Hóa đã thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở khẩn cấp đối với nghi phạm Đồng Thị Hòa (45 tuổi, ngụ tại ngõ 10 đường Tân An, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa).