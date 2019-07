Cao Bằng: Một người đàn ông tử vong bất thường ở hiên nhà

Nạn nhân tử vong là ông Đào Văn Páo (56 tuổi), dân tộc Mông, trú tại xóm Cốc Phieo, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Theo ông Đào Văn Thành, em trai nạn nhân, ngày 17.7, ông Páo có nhờ một số anh em, hàng xóm đến giúp thu ngô trên nương. Sau khi thu ngô xong, ông Páo mời những người đến giúp ăn cơm, uống rượu. Khi uống rượu vào, ông Páo xảy ra cãi vã với vợ là bà Ngô Thị Dinh.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, bà con hàng xóm phát hiện nhà ông Páo bị cháy và đến hỗ trợ gia đình kịp thời dập lửa. Đến sáng hôm sau (ngày 18.7), người nhà phát hiện ông Páo chết trong tư thế ngồi ở ngoài hiên nhà, trên cổ có thắt một sợi dây thừng, bên trong nhà còn xuất hiện một số vết máu.

Nạn nhân Đào Văn Páo và vợ có 4 người con (2 trai, 2 gái) đã có gia đình ra ở riêng. Bản thân ông Páo thường hay uống rượu, Khi rượu vào, ông thường hay chửi mắng vợ con.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cánh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an huyện Hòa An đến hiện trường khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.