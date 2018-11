Đề nghị giáng cấp bậc thiếu úy công an ‘còng tay’ người yêu

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa có đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh giáng cấp bậc đối với thiếu úy Đinh Văn Phúc, Công an viên xã Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên) vì sử dụng còng số 8 khóa tay người yêu trong phòng trọ.