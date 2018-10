Điều tra vụ một phụ nữ tử vong trong nhà với nhiều thương tích

Ngày 26.10, ông Nguyễn Văn Bản, Chủ tịch UBND xã Liêm Phong (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam), xác nhận vào chiều 25.10, trên địa bàn xã này xảy ra vụ việc một phụ nữ tên Ninh Thị H. (33 tuổi) tử vong với vết thương trên cổ, nghi do bị vật sắc đâm.

“Chị H. sống với chồng và con tại thôn Nguyễn Trung, xã Liêm Phong. Do nhà giáp với quốc lộ 21A nên gia đình có bán hàng tạp hoá. Lúc xảy ra án mạng , chồng chị ấy đang đi du lịch, con cũng đi học chưa về. Chị H. là người hiền lành, không có mâu thuẫn hay xích mích với ai”, ông Bản thông tin.

Cũng theo ông Bản, vào khoảng 17 giờ ngày 25.10, Công an xã Liêm Phong nhận được tin báo của gia đình chị H. về việc chị này đã tử vong tại nhà riêng.

Đại diện Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Thanh Liêm tiến hành điều tra , làm rõ vụ việc.