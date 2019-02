Đối tượng truy nã dùng lưỡi lê tấn công lực lượng công an chiều 30 tết

Chiều 4.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lúc 15 giờ cùng ngày, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã tổ chức vây bắt đối tượng truy nã Nguyễn Đình An (46 tuổi, ngụ tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống, Thanh Hóa).

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Đình An đang xuất hiện ở khu vực cầu Quan, huyện Nông Cống, lực lượng công an đã có mặt và tổ chức vây bắt.

Trong lúc bị vây bắt, An đã rút một lưỡi lê thủ sẵn trong người ra hăm dọa tấn công lực lượng chức năng hòng tẩu thoát. Sau khi vận động không được, lực lượng công an đã dùng nghiệp vụ quật ngã và bắt giữ đối tượng An.