Du học sinh về quê đi cướp lãnh 7 năm tù

Chiều 25.10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Tĩnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Đình Kiên (29 tuổi, trú tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) 7 năm tù về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Tĩnh, rạng sáng 9.5, Kiên trèo qua hàng rào, đột nhập vào phía sau ngôi nhà của chị Trần Thị Hà Quy (30 tuổi), ở số 33, đường Tôn Thất Thuyết, thành phố Hà Tĩnh.

Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, khi người giúp việc nhà chị Quy là bà Nguyễn Thị Thuận (53 tuổi, trú tại xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) mở cửa cổng phía sau ngôi nhà, Kiên đã dùng dao khống chế bà này.

Tiếp đó, Kiên lên tầng 2 ngôi nhà và khống chế chị Quy, bắt mở két lấy 75 triệu đồng. Khi phát hiện trong két có sổ tiết kiệm, Kiên tiếp tục ép chị Quy ra ngân hàng rút 100 triệu đồng, đồng thời sử dụng điện thoại để giám sát chị này từ xa.

Ảnh Phạm Đức Ngôi nhà của chị Quy mà Kiên đột nhập để cướp tài sản

Trong quá trình rút tiền tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Hà Tĩnh (số 88, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh), chị Quy đã nhanh ý để lại thông tin cho bảo vệ ngân hàng nhờ báo cho người nhà biết.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ phía gia đình bị hại, Công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp với người thân của chị Quy bắt giữ được Lê Đình Kiên, giải cứu an toàn cho tất cả những người bị Kiên khống chế.

Tại cơ quan công an, Kiên khai đang theo học thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tại Trung Quốc. Trong thời gian chờ bảo vệ luận văn thạc sĩ, Kiên đã về nước. Do bố mẹ có mâu thuẫn với nhau trong cuộc sống, Kiên muốn có số tiền lớn để đưa mẹ đi khỏi nhà nên gây ra vụ cướp trên. Đến ngày 11.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kiên để điều tra về hành vi nêu trên.

Ảnh Phạm Đức Kiên tại thời điểm bị Công an thành phố bắt giữ

Sau sự việc xảy ra, gia đình Kiên đã thanh toán toàn bộ viện phí hơn 20 triệu đồng cho bà Thuận. Bà Thuận cũng có đơn giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường thêm.

Tại phiên tòa, Kiên thành khẩn khai báo và cho biết mục đích ban đầu là đột nhập vào nhà chị Quy để trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi vào bên trong ngôi nhà bị người giúp việc phát hiện nên đã dùng dao khống chế người này rồi lên phòng ngủ ở tầng 2 ngôi nhà khống chế chủ nhà cùng bố mẹ chồng đang có mặt tại đây để cướp tài sản.

Tại phiên tòa, phía bị hại cũng có đơn giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Sau phần nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Kiên với mức án trên.