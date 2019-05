Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm hiếp dâm cháu gái họ 9 tuổi ở Hà Nội

Trưa 17.5, một lãnh đạo Công an Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Vĩnh (62 tuổi, trú tại xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.