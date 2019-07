Mạo danh nhà báo 'tống tiền' bác sĩ

Ngày 11.7, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Nam (33 tuổi, ngụ tại thôn 15, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, Nam Định) để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản