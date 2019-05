Mâu thuẫn với vợ cũ, người chồng chém chiến sĩ công an vào can ngăn bị thương

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ chiều nay, 8.5, nhiều người dân trên địa bàn tổ 13, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn thấy anh Vũ Thủy (47 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với vợ cũ đang sống cùng một ngôi nhà, đã báo lực lượng chức năng đến can thiệp, giải quyết.

Khi lực lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đối tượng Thủy đã dùng dao quắm tấn công và chém trúng một chiến sĩ công an khiến nạn nhân bị thương ở tay rồi chạy vào nhà, đóng cửa và cố thủ bên trong.

Liên quan đến vụ việc, thượng tá Bùi Tuấn Hùng, Trưởng Công an thành phố Bắc Kạn, cho biết sau khi gây án, được sự vận động của người thân và lực lượng chức năng, đối tượng Thủy đã mở cửa ra tự thú.

Theo thượng tá Hùng, đối tượng Thủy và vợ cũ có với nhau 2 người con. Dù đã ly hôn nhưng 2 người này vẫn sống chung cùng một nhà và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

“Chiến sĩ bị thương tên Long, là chiến sĩ Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bắc Kạn. Thời điểm chém anh Long, đối tượng Thủy hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện say xỉn. Hiện, đối tượng Thủy đang bị tạm giữ tại Công an thành phố Bắc Kạn để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ”, thượng tá Hùng thông tin.