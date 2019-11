Phụ huynh xông vào trường đánh một học sinh lớp 8

Ngày 2.11, anh Lê Xuân Quang (36 tuổi, ngụ tại thôn Cống Trúc, xã Quảng Ninh, là bố đẻ em Cường), cho biết con trai anh là cháu Lê Xuân Cường (học sinh lớp 8A, Trường THCS Quảng Ninh, xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) vừa bị phụ huynh và người thân (tất cả 5 người) của một nữ học sinh cùng trường xông vào trường đánh.

Theo trình báo của gia đình anh Quang, vào đầu giờ học buổi chiều ngày 30.10, khi con trai anh đến trường đi học, thì bất ngờ có 5 người, đều là phụ huynh và người thân của em M.Q.H (học sinh lớp 8B, Trường THCS Quảng Ninh) xông vào đánh.

Phụ huynh của em H. đã dùng chân đạp vào bụng em Cường ẢNH GIA ĐÌNH CUNG CẤP

“Cháu Cường bị nhóm người dùng tay chân đánh vào vùng mang tai , sau gáy và đạp vào bụng. Khi gia đình tôi biết tin, đến trường thì cháu chỉ biết đứng khóc và nói bị nhóm người lớn đến đánh. Vì hành động hung hăng của nhóm người lớn trong môi trường giáo dục , nên gia đình tôi mới làm đơn trình báo công an xã để họ giải quyết”, anh Quang nói.

Sau khi xảy ra vụ việc, phía Ban giám hiệu Trường THCS Quảng Ninh cũng đã trình báo và đề nghị Công an xã Quảng Ninh làm rõ. Bước đầu, nhà trường cho biết, nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ việc xích mích giữa em Cường và em M.Q.H. Cô giáo Ngô Thanh Thúy, Hiệu phó Trường THCS Quảng Ninh, cho biết khi giáo viên và các học sinh đang đến trường, chuẩn bị vào lớp học thì có nhóm 5 người đi bằng ô tô đến trường và xông vào đánh em Cường.

“Chúng tôi hỏi thì các học sinh nói nguyên nhân do bạn Cường giấu dép của bạn H . Còn thông tin bạn H. thích bạn Cường, nhưng không được đáp lại thì không rõ thực hư thế nào. Các học sinh cũng kể lại, đầu giờ học buổi chiều 30.10, dì của em Cường đến trường có lời đe dọa em H. nên phụ huynh, người thân em H. biết được, kéo nhau đến trường gây sự. Chúng tôi đã mời hai bên gia đình đến giản hòa, nhưng không được nên đành trình báo để công an xử lý”, cô giáo Thúy nói.

Trường THCS Quảng Ninh, nơi xảy ra vụ việc ẢNH MINH HẢI

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Văn Giáp, Trưởng Công an xã Quảng Ninh, cho biết đơn vị này đã tiếp nhận đơn và đang giải quyết vụ việc. Theo ông Giáp, bước đầu Công an xã Quảng Ninh xác định, khoảng 13 giờ 20 ngày 30.10, có 5 người là phụ huynh và người thân của em M.Q.H, đi ô tô đến và xông vào trường đánh em Lê Xuân Cường (học sinh lớp 8A, cùng Trường THCS Quảng Ninh). Vụ việc được các giáo viên phát hiện và can ngăn.

“Đúng là có việc phụ huynh em H. đánh em Cường, nhưng may mắn không bị thương nặng, nên chúng tôi đang động viên các gia đình ngồi lại với nhau, giải quyết về mặt dân sự. Chúng tôi đã mời các gia đình đến làm việc. Còn những người đánh em Cường sẽ được làm rõ, và sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định”, ông Giáp nói.