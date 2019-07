Thanh Hóa: Nguyên chủ tịch và cán bộ địa chính xã lập hồ sơ đền bù khống

Ngày 16.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Bùi Ngọc Châu (60 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa) và Trương Thanh Thụ (37 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã Hoằng Ngọc, khi bị bắt đang là cán bộ địa chính xã Hoằng Hải, huyện Hoằng Hóa) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Theo điều tra của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, tháng 10.2015, lợi dụng chức vụ là Chủ tịch UBND xã Hoằng Ngọc, ông Bùi Ngọc Châu phối hợp cùng với ông Trương Thanh Thụ (thời điểm đó là cán bộ địa chính xã Hoằng Ngọc) lập khống 5 bộ hồ sơ để nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng dự án nhà máy may Thịnh Vượng trên địa bàn xã Hoằng Ngọc.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt bị can Bùi Ngọc Châu ẢNH CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Tổng số tiền 2 bị can Châu và Thụ nhận của doanh nghiệp bồi thường về đất từ 5 bộ hồ sơ khống là 442 triệu đồng. Sau đó, 2 bị can chia nhau 300 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Còn 142 triệu đồng đưa vào khoản tiền xây dựng đường giao thông nông thôn của xã Hoằng Ngọc. Hành vi của các bị can bị người dân phát giác và làm đơn tố cáo.

Trước khi bị bắt, ông Bùi Ngọc Châu đã được chuyển công tác từ xã Hoằng Ngọc đến làm Chủ tịch UBND xã Hoằng Hải và vừa mới có thông báo nghỉ hưu từ ngày 31.5 vừa qua. Riêng Trương Thanh Thụ, tháng 3 vừa qua đã được UBND Hoằng Hóa điều động từ cán bộ địa chính xã Hoằng Ngọc đến làm cán bộ địa chính xã Hoằng Hải thì bị bắt.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.