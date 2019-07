Tung tin trưởng công an huyện bị đánh, một thanh niên bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 25.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) vừa triệu tập anh Lê Văn Sơn (19 tuổi, ngụ tại thôn 7, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa) đến cơ quan công an để xác minh, làm rõ về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xa hội Facebook

Theo điều tra của Công an huyện Thiệu Hóa, tối ngày 23.7, trên địa bàn tiểu khu 2, thị trấn Thiệu Hóa (huyện Thiệu Hóa) xảy ra một vụ mâu thuẫn, xô xát giữa 2 nhóm thanh niên.

Chứng kiến sự việc, Lê Văn Sơn đã dùng điện thoại di động chụp ảnh 2 nhóm thanh niên xô xát, và đăng tải lên trang Facebook cá nhân, kèm theo dòng trạng thái “Trưởng công an huyện Thiệu Hóa bị xúc hội đồng… các anh chơi lớn quá”.

Nội dung đăng tải này chỉ sau 1 giờ đồng hồ đã có 600 lượt like, hơn 100 lượt chia sẻ và gần 300 lượt bình luận. Do nội dung không đúng, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Trưởng công an huyện Thiệu Hóa, nên đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Thiệu Hóa đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Khi triệu tập Lê Văn Sơn đến trụ sở cơ quan công an để làm rõ, anh này đã thừa nhận hành vi của mình là sai trái, do không nhận thức hết được tác hại. Mục đích của việc đăng tải là để câu like , thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.