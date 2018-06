Uống rượu say, đánh chết vợ đang ngủ

Ngày 5.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối tượng Đỗ Văn Quyền, 60 tuổi, trú tại thôn Đoàn Xá 1, xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, chiều ngày 2.6, nhiều hàng xóm nghe tiếng tri hô đã chạy đến nhà Quyền thì thấy chị Nguyễn Thị Tuyến, 49 tuổi (vợ Quyền) nằm gục trên giường ngủ, đầu chảy nhiều máu. Được tin báo, Công an thị xã Đông Triều đã đến ngay hiện trường và xác định chị Tuyến đã tử vong. Hung thủ được xác định là Đỗ Văn Quyền, bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 2.6, khi ăn cơm trưa, Quyền đã uống hơn 1 lít rượu. Sau khi chị Tuyến vào giường ngủ, Quyền xuống bếp lấy một thanh sắt dài khoảng 1 mét vụt vào đầu chị Tuyến, sau đó hung thủ tiếp tục dùng chai mắm bằng thủy tinh đánh vợ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Quyền cất hung khí vào bếp rồi lấy thuốc diệt cỏ và chạy lên khu đồi sau nhà để uống, hòng tự tử. Tuy nhiên, lực lượng Công an đã phát hiện kịp thời và đã đưa đối tượng này đến bệnh viện cấp cứu nên không bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tại cơ quan công an, Quyền khai do nghi ngờ vợ đi làm xa, có quan hệ bất chính nên trong lúc uống rượu say đã gây án mạng.