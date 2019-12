Phạt 2 tài xế xe đưa rước làm rơi học sinh xuống đường

Liên quan đến 2 ô tô 16 chỗ đưa rước học sinh làm rơi học sinh xuống đường ở Đồng Nai, ngày 5.12, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo lên UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo báo cáo, trưa 26.11, tài xế Trần Thúc Định (35 tuổi, ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa) điều khiển xe 16 chỗ BS 51B - 079.23 (thuộc Hợp tác xã Phát An) chở 15 học sinh lớp 1 Trường tiểu học Phan Bội Châu (P.Long Bình) về nhà cô giáo . Do xe chạy nhanh, ôm cua nên cửa sau bung lên, làm 3 học sinh lớp rơi xuống đường. Rất may các cháu chỉ bị trầy xước ngoài da.