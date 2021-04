Phát hiện 2 tài xế dương tính ma túy tại cụm cảng Phú Hữu, TP.Thủ Đức

Sáng 23.4, Đội CSGT (Công an TP.Thủ Đức , TP.HCM) phối hợp với các lực lượng liên quan và Trạm y tế P.Phú Hữu, tổ chức chốt chặn trên đường ra vào cụm cảng Phú Hữu (P.Phú Hữu) kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với tất cả tài xế và phụ xe container, xe tải ra vào khu vực này.

Sau khi kiểm tra giấy tờ liên quan đến việc lưu thông, tài xế, phụ xe container được giám sát khi vào nhà vệ sinh để lấy mẫu nước tiểu và đem đến bàn y tế để kiểm tra nhanh. Trong sáng 23.4, tổ công tác kiểm tra tổng số 74 tài xế, phụ xe. Tổ công tác phát hiện tài xế Đ.C.M (30 tuổi, quê Quảng Nam) và N.H.H (33 tuổi, quê Hải Dương) dương tính với chất ma túy. Hai tài xế này được tổ công tác lập hồ sơ, bàn giao cho Công an Phú Hữu tiếp tục xác minh xử lý theo quy định.

Theo Công an TP.Thủ Đức, công tác phối hợp kiểm tra sử dụng rượu bia, ma túy đối với các tài xế, phụ xe container và xe tải ra vô cảng, bến bãi trên địa bàn được làm thường xuyên, liên tục trong thời gian qua. Trong hai năm trở lại đây, Công an TP.Thủ Đức (trước đây là Công an Q.9) đã kiểm tra ma túy, rượu bia đối với hàng nghìn lượt tài xế, phụ xe ra vô cảng, bến bãi và phát hiện nhiều tài xế, phụ xe dương tính với chất ma túy.