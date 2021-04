Phát hiện 29 người 'phê' ma túy trong nhà trọ ở Phan Thiết

Theo Công an TP.Phan Thiết, rạng sáng 10.4, qua theo dõi, các trinh sát ma túy phối hợp với Công an P.Phú Tài đã bất ngờ ập vào một nhà trọ ở hẻm 55, đường Đặng Văn Lãnh, thuộc P.Phú Tài, TP.Phan Thiết, phát hiện có 29 người đang thuê phòng trọ tại đây để sử dụng ma túy

Vật dụng để "phê" ma túy trong phòng trọ bị công an thu giữ

Tại thời điểm công an kiểm tra, trong 3 phòng trọ của nhà trọ này đều có tiếng nhạc cực mạnh. Bên trong các phòng trọ này có nhiều nam, nữ có biểu hiện "phê" ma túy. Công an thu giữ tại đây nhiều bật lửa, nhiều dĩa có chứa chất bột trắng, những thanh niên trong các phòng trọ thừa nhận đó là ma túy (ketamin). Công an đã tạm giữ 3 nhân viên quản lý nhà trọ và đưa tất cả 29 người (22 nam, 7 nữ) đi thử ma túy. Kết quả kiểm tra ma túy, tất cả 29 thanh niên này đều dương tính với ma túy.