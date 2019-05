Phát hiện đoàn xe tải siêu trường sử dụng giấy tờ giả lưu thông trên cao tốc

Ngày 7.5, thông in từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Tổng cục đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) và một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xử lý hàng loạt xe tải siêu trường sử dụng giấy phép lưu hành đặc biệt giả để lưu thông