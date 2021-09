Phát hiện đối tượng sử dụng giấy tờ quân đội giả để ‘thông chốt' trên cao tốc

Ngày 5.9, tại km11 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (Trạm thu phí Long Phước), tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT, Bộ Công an) đang làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19 trên tuyến thì phát hiện xe ô tô biển số: 51F-525… chạy quá tốc độ nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm soát.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe ô tô có 5 người, gồm: lái xe Nguyễn Đức Bảy ( 47 tuổi, ngụ P.Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM); Nguyễn Văn Sương, Nguyễn Minh Hùng, Quách Vĩ Hào và Quách Đình Đảm, cùng trú ở Đồng Nai.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe cho biết mình là người của quân đội và đã xuất trình 3 loại giấy tờ có liên quan đến quân đội đều mang tên Nguyễn Đức Bảy. Do có nhiều biểu hiện nghi vấn về số giấy tờ trên nên tổ công tác đã đưa lái xe cùng số người trên về Công an P.Long Phước (TP.HCM) để làm việc. Tại cơ quan công an, lái xe Nguyễn Đức Bảy khai mình không phải là người trong quân đội , số giấy tờ trên đối tượng nhờ một người quen làm cho với mục đích qua mắt lực lượng chức năng ở các chốt kiểm soát Covid-19.