Phát hiện hàng chục sà lan chở cát không rõ nguồn gốc

Sáng 8.6, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP.Cần Thơ đã có văn bản đề nghị Giám đốc Công an TP.Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, đồng thời tịch thu 300 m3 cát không rõ nguốn gốc, có dấu hiệu sử dụng hóa đơn GTGT giả của Công ly TNHH TMDV XNK Thanh Vĩnh, địa chỉ ấp 2, xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu, tỉnh An Giang, đang vận chuyển trên sà lan BS CT- 08299 từ hướng An Giang về Cần Thơ, bị lực lượng công an Cần Thơ phát hiện vào ngày 5.6.

Bước đầu chủ sà lan có xuất trình hóa đơn GTGT về nguồn gốc số cát trên. Tuy nhiên qua xác minh lực lượng Cảnh sát Môi trường xác định hóa đơn GTGT trên có dấu hiệu giả nên đã đề xuất xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu số cát.

Cùng thời điểm trên, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát Môi trường cũng đã kết hợp cùng cơ quan chức năng phát hiện 13 phương tiện khác đang vận chuyển số lượng lớn cát, mang biển kiểm soát của các tỉnh, Hậu Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, Đồng Tháp … qua tuyến sông Hậu có dấu hiệu sử dụng hóa đơn GTGT không hợp pháp.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh để làm rõ.