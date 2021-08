Phát hiện hàng ‘núi than’ chưa rõ nguồn gốc tại Hải Dương

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) sáng nay, 25.8, cho hay hàng trăm kiểm soát viên của lực lượng này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an (C03) và lực lượng cảnh sát cơ động kiểm tra hàng loạt bãi than nghi là than lậu tại TX.Kinh Môn (Hải Dương)

Những bãi than nghi hàng lậu chất cao như núi Ảnh CTV

Đợt tập kích và kiểm tra đã kéo dài trong nhiều ngày qua. Kết quả sơ bộ đến chiều tối 24.8, đã kiểm tra ban đầu 15 trong số 21 bãi than thì ghi nhận có sự chênh lệch rất lớn so với số lượng trên các hoá đơn xuất trình được. Trong đó, có bãi than lên tới hàng chục nghìn tấn chưa chứng minh được nguồn gốc, chứng từ.

Theo miêu tả của một lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường, các bãi than nằm cách nhau từ 5 - 7 km, tạo nên một “vùng than mênh mông, có thể lên đến hàng trăm nghìn tấn, có thuyền cập bến”.

Các lực lượng đang tiếp tục kiểm đếm Ảnh CTV