Phát hiện nghi phạm nuốt 1,6 kg cocaine vào bụng

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP.HCM, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Đội kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan TP.HCM và Trung tâm an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã phối hợp bắt giữ một nghi phạm người nước ngoài liên quan đến vụ vận chuyển gần 1,6 kg cocaine qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 10.8.