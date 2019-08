Phát hiện nhóm 'nam thanh nữ tú' sử dụng, tàng trữ ma túy trong quán karaoke

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 45 ngày 25.8, Đoàn kiểm tra của Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) phối hợp công an xã Tân Hương bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke Như Ý (ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương), phát hiện bên trong phòng “An Khang” có 6 người, gồm: Phạm Thị Kim Châu (28 tuổi, ngụ P.3, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp); Đoàn Minh Trung (27 tuổi, ngụ P.10, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang); Phan Duy Lâm (34 tuổi), Nguyễn Ngọc Ngân (34 tuổi), Nguyễn Thị Kim Cương (31 tuổi) và Lê Thị Bé Trinh (19 tuổi, cùng ngụ xã Long An, H.Châu Thành, Tiền Giang) đang ngồi hát karaoke, tất cả đều dương tính với ma túy