Phát hiện vụ làm giả nhiều huân, huy chương tại Quảng Bình

Ngày 18.3, Công an tỉnh Quảng Bình cho hay Công an TX.Ba Đồn (Quảng Bình) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Trãi (61 tuổi, ở xã Quảng Đông, H.Quảng Trạch, Quảng Bình) và ông Trương Thanh Huỷnh (59 tuổi, ở xã Quảng Sơn, TX.Ba Đồn) để điều tra hành vi làm giả con dấu , tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức.