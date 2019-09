Phát hiện xưởng sản xuất ma túy cực lớn do người Trung Quốc cầm đầu

Theo đó, ngày 6.8, C04 đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các tỉnh: Kon Tum, Bình Dương, Bình Định, Ninh Thuận, TP.HCM; Đoàn 3, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Vụ Kiểm sát điều tra án ma túy Viện KSND tối cao kiểm tra, khám xét khẩn cấp khu nhà xưởng của Công ty Xuất nhập khẩu Đồng An Viên, có địa chỉ ở Tổ dân số 3B, khu làng nghề thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm lít dung dịch (lấy mẫu giám định kết luận là ma túy tổng hợp); khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất, và khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy.

Bước đầu, cơ quan công an đã tạm giữ 10 người, trong đó có 8 người mang quốc tịch Trung Quốc . Theo thông tin ban đầu, khu nhà xưởng nêu trên do người Việt Nam tại Kon Tum đứng tên nhưng được một số người Trung Quốc thuê lại để tổ chức sản xuất ma túy.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Theo cơ quan chức năng, từ trước đến nay tại Việt Nam đã từng xảy ra một số vụ sản xuất ma túy nhưng chỉ ở quy mô nhỏ, do các đối tượng tội phạm trong nước thực hiện. Tuy nhiên, trường hợp người nước ngoài tham gia vào tổ chức sản xuất thì đây là lần đầu tiên phát hiện.

Tại cuộc họp báo hôm qua, đại tá Vũ Văn Hậu cho biết, tình hình tội phạm ma túy tại Việt Nam và khu vực đã tăng đột biến trong thời gian gần đây. Một xu hướng đáng lo ngại từng được lãnh đạo Bộ Công an cảnh báo đã trở thành sự thật: “Các tổ chức tội phạm quốc tế đang lợi dụng địa bàn Việt Nam để tổ chức sản xuất ma túy, một phần phục vụ nhu cầu trong nước, phần lớn được chuyển đi các nước trong và ngoài khu vực”.

Trong 9 tháng năm 2019, Việt Nam đã đấu tranh, phát hiện và bắt giữ hơn 13.000 vụ, hơn 20.000 đối tượng, thu giữ gần 5 tấn và hơn 500.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 750 kg heroin, 571 kg cần sa khô.