Quảng Nam: Phát hoảng với cảnh xác heo thối vứt đầy kênh ở Thăng Bình

Ngày 15.7, chúng tôi đã ghi nhận cảnh tượng không thể nào tin nổi. Khắp dòng kênh N14 dài khoảng 2 km chảy từ đoạn QL1 đi qua địa phận thôn An Dưỡng về thôn An Thái (xã Bình An, H.Thăng Bình, Quảng Nam) ngập tràn xác heo thối