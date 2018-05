Phạt tù chung thân kẻ sát hại người yêu vì bị dọa chia tay

Sáng nay, 11.5, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Phạm Văn Quý (21 tuổi, ngụ xã Chi Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) về tội giết người.



Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, Quý và chị Phạm Thị H. (17 tuổi, ngụ xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) có quan hệ tình cảm với nhau. Chiều 29.11.2017, Quý chở chị H. vào Vườn quốc gia Pù Mát chơi. Tại đây, Quý nói mình đang vay tiền nặng lãi để đánh bài.

Nghe vậy, chị H. khuyên Quý bỏ đánh bài nhưng Quý không nghe, nên hai bên xảy ra cãi cọ. Sau đó, chị H. đòi chia tay Quý và bỏ đi. Bất ngờ, Quý rút con dao gọt hoa quả trong túi quần kề vào cổ chị H. để đe dọa. Thấy chị H. vẫn bước đi, Quý nắm tay kéo lại và dùng dao đâm liên tiếp vào vùng ngực, vùng cổ và lưng chị H. cho đến khi nạn nhân tử vong.

Biết con gái đi chơi với Quý nhưng khuya cùng ngày không thấy con về nhà, liên lạc qua điện thoại cũng không được, gia đình chị H. đi tìm nhưng không có kết quả, liền trình báo công an. Hai ngày sau, bị công an triệu tập, Quý khai nhận về hành động sát hại chị H. và giấu xác trên núi. Tối 1.12.2017, công an phát hiện thi thể chị H. với 12 vết thương gây ra bởi vật sắc nhọn tác động, gây suy hô hấp, suy tuần hoàn não do đa vết thương xuyên thủng tim, phổi.