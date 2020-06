Phi công, thuyền viên muốn nghỉ việc phải báo trước 120 ngày

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP. Đà Nẵng , đề xuất với lực lượng quân đội nếu phạm nhân vượt ngục chống trả nguy hiểm thì lực lượng chức năng được phép tiêu diệt ngay.

Công an H.Tri Tôn (An Giang) xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy tại cây xăng trên địa bàn xã Vĩnh Gia khiến 1 người chết, 2 người bị bỏng nặng là do tuột vòi bơm xăng.