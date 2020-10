Phiền hà cho dân thì nên bỏ

Như Thanh Niên thông tin, dự thảo luật Giao thông đường bộ sửa đổi vừa được Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trình ra Quốc hội, trong đó quy định người lái ô tô kinh doanh vận tải phải có chứng chỉ hành nghề. Cụ thể: “Người có giấy phép lái ô tô muốn hành nghề lái ô tô kinh doanh vận tải phải được đào tạo nghiệp vụ vận tải và được cấp chứng chỉ hành nghề lái ô tô kinh doanh vận tải”. Trong khi nội dung đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe (GPLX) được tách khỏi dự luật Giao thông đường bộ đưa sang dự luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Bộ Công an quản lý, nội dung quy định về chứng chỉ hành nghề vẫn do Bộ GTVT quản lý. Nói cách khác, muốn hành nghề lái ô tô kinh doanh vận tải, người lái xe vừa phải được đào tạo, sát hạch lái xe theo quản lý của Bộ Công an, vừa phải được cấp chứng chỉ hành nghề theo quản lý của Bộ GTVT.