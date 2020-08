Phó chủ tịch HĐND 'tố' bị vợ con Bí thư Đảng ủy xã hành hung tại trụ sở

Ngày 3.8, ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Giao An (H.Lang Chánh, Thanh Hóa), xác nhận Công an xã Giao An đã thụ lý đơn và đang tiến hành các bước xác minh theo đơn của bà Lê Thị Dung, Phó chủ tịch HĐND xã Giao An, tố cáo bà bị vợ và con gái của Bí thư Đảng ủy xã Giao An hành hung, làm nhục ngay tại trụ sở.

Cũng theo ông Tiến, UBND xã Giao An đã tổ chức họp hòa giải lần 1, nhưng các bên chưa thống nhất nên cơ quan chức năng tiến hành xác minh theo đơn để xử lý theo quy định. Hiện chính quyền địa phương cũng chưa xác định được nguyên nhân vì sao bà Dung lại bị đánh.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành hòa giải lần 2, lần 3, nếu các bên vẫn không thống nhất được thì xử lý theo đơn tố cáo. Tại buổi hòa giải lần 1, chị Tuyền (chị Phạm Thị Tuyền, Bí thư Đoàn thành niên xã Giao An - phóng viên) có xin lỗi và nhận sẽ hỗ trợ toàn bộ tiền thuốc, tiền chữa trị của bà Dung, nhưng bà Dung chưa thống nhất. Còn nguyên nhân tại sao xảy ra xô xát thì chúng tôi cũng chưa rõ, đang phải chờ cơ quan công an xác minh”, ông Tiến nói.

Trước đó, bà Lê Thị Dung (53 tuổi), Phó chủ tịch HĐND xã Giao An), làm đơn gửi các cơ quan chức năng. Trong đơn, bà Dung tường trình, sáng 22.7, bà đang làm việc tại phòng làm việc ở trụ sở UBND xã Giao An, thì bất ngờ bị bà Hà Thị Thi, giáo viên Trường mầm non Giao An (là vợ ông Phạm Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Giao An - phóng viên), và chị Phạm Thị Tuyền, Bí thư Đoàn thanh niên xã Giao An (con gái bà Thi ông Toàn - phóng viên) xông vào phòng chửi bới , hành hung và đánh đập bà. Vụ việc chỉ dừng lại khi một số cán bộ xã đang làm việc tại trụ sở nghe to tiếng đến can ngăn.