Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: ‘Tạo điều kiện sinh kế để người dân sống được dưới rừng’

Trao quà cho người dân vùng núi lở ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại nóc ông Đề, thôn 1 (xã Trà Leng) làm 9 người chết và 13 người vẫn còn mất tích, cùng hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp. Hơn 5 tháng kể từ ngày xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng, 39 hộ dân Mơ Nông đã được về nhà mới kiên cố.

Bão số 9 và số 10 vào cuối năm 2020 đã gây ra những thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản, đã xóa sạch 2 ngôi làng ở xã Trà Leng. Vấn đề đặt ra cho chính quyền H.Nam Trà My là phải làm sao nhanh chóng bố trí tái định cư, ổn định chỗ ở cho bà con.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm hỏi, động viên người dân ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sau khi chức khảo sát, tìm kiếm các vị trí an toàn, H.Nam Trà My đã quyết định chọn Khu dân cư Bằng La với diện tích trên 6 ha, dự kiến phân lô nhà ở là 81 lô (trước mắt bố trí cho 39 hộ bị sạt lở nhà hoàn toàn), diện tích còn lại là đất dự trữ và các công trình công cộng. Theo đó, mỗi nhà hơn 50 m 2, mô hình là nhà sàn truyền thống của đồng bào các dân tộc H.Nam Trà My có giá trị 150 triệu đồng/căn. Tổng giá trị 39 căn là gần 6 tỉ đồng.

Về nhà sinh hoạt cộng đồng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã đầu tư xây dựng công trình nhà sinh hoạt cộng đồng xã Trà Leng với tổng mức đầu tư khoảng 3 tỉ đồng, có quy mô kiên cố 2 tầng.

"Bảo tồn văn hóa là vô cùng quan trọng"

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh sau hơn 5 tháng xảy ra thiên tai vùi lấp nhiều ngôi làng, H.Nam Trà My đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại. Khu dân cư mới này được lựa chọn ở vị trí an toàn, được đầu tư xây dựng với đầy đủ cơ sở hạ tầng phục vụ cho dân sinh như điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt, nhà cộng đồng, trường học… hứa hẹn một cuộc sống mới tốt đẹp hơn cho bà con.

Những căn nhà mới chính thức được bàn giao cho người dân vùng sạt lở ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Hải, vấn đề nhà ở của bà con bị thiệt hại do thiên tai đến nay đã được giải quyết, nhưng việc ổn định đời sống bị thiệt hại do thiên tai trong tương lai cũng cần phải được xem xét.

“Tôi đề nghị Chính quyền tỉnh Quảng Nam, H.Nam Trà My cần quan tâm, hỗ trợ các điều kiện phục vụ sản xuất, chăn nuôi cho người dân như bố trí đất sản xuất cho các hộ dân bị mất đất canh tác; lồng ghép hỗ trợ về sinh kế, cây trồng, con vật nuôi để các gia đình sớm ổn định đời sống, sản xuất. Đẩy mạnh việc thực hiện di dời, sắp xếp lại dân cư, nhất là di dời các hộ dân tại những nơi nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống đến nơi an toàn”, ông Hải nhấn mạnh.

Ông Hải cho rằng "việc di dời nhưng phải giữ được bản sắc văn hóa của các dân tộc, giữ được truyền thống ngàn đời. Chúng ta phải vì cộng đồng, cái quan trọng nhất là văn hóa của đồng bào". “Tôi luôn luôn nhấn mạnh yếu tố bảo tồn văn hóa là vô cùng quan trọng để chúng ta giữ rừng, hồn thiêng của núi rừng. Tăng cường công tác bảo vệ rừng, tạo điều kiện về sinh kế để người dân sống được dưới rừng, có như vậy mới giảm bớt ảnh hưởng thiên tai. Bà con Trà Leng hãy đùm bọc lẫn nhau cùng phát triển”, ông Hải nói.

Một góc khu tái định cư Bằng La ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tại buổi lễ, 9 hộ dân trong khu dân cư Bằng La đã được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dịp này, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trao cho khu dân cư Bằng La 100 triệu đồng, và mỗi hộ dân 5 triệu đồng để mua sắp vậy dụng ban đầu khi về nhà mới.

Sau khi cắt băng khánh thành khu dân cư Bằng La, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5 dự lễ khởi công xây dựng công trình Trường mẫu giáo xã Trà Leng do Tập đoàn Điện Lực Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí 3 tỉ đồng.