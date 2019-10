Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý 'nhúng tay' nâng điểm thi

Trước đó, bị cáo Lê Thị Dung, Phó đội trưởng Đội giáo dục đào tạo, y tế, lao động xã hội, thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Giang, nhờ bị cáo Nguyễn Thanh Hoài nâng điểm cho 20 TS. Tại tòa, bị cáo Dung khai các TS này chủ yếu do quen biết, quan hệ từ đồng nghiệp đến bác sĩ, người giữ xe bệnh viện; người bán cá và đặc biệt, nhiều TS đi nghĩa vụ quân sự trở về… "Bị cáo bị nhiều loại bệnh hành hạ nên nghĩ rằng việc giúp các TS là để tạo phúc cho mình ", bị cáo Dung khai và mong muốn nếu dư luận đồn bị cáo làm vì tiền, vì lợi ích thì xin đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ.