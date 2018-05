Phó cục trưởng C50, đại tá Võ Tuấn Dũng chết trong phòng làm việc

Nguồn tin Thanh Niên cho biết, sáng nay, 4.5, cơ quan chức năng đã phát hiện đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an), tử vong trong phòng làm việc, thuộc trụ sở Bộ Công an, 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) xác nhận với Thanh Niên: “Ông Dũng bị phát hiện đột tử” và cho biết, Bộ Công an sẽ sớm có thông tin chính thức về việc này

Đáng chú ý, trước đó, đại tá Võ Tuấn Dũng đã bị đình chỉ công tác để làm rõ sự liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng internet, do Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra.

Đường dây đánh bạc qua mạng Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam (40 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online) và Nguyễn Văn Dương (44 tuổi, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) cầm đầu, với sự thực hành và giúp sức của nhiều cá nhân, tổ chức, các đại lý... được Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện từ tháng 8.2017.