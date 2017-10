Ngày 19.10, sau khi khám nghiệm thi thể và hiện trường, Công an tỉnh An Giang đã bàn giao thi thể ông Cù Minh Phước (57 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang) cho người nhà lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 18.10, con gái ông Phước thấy cha chưa đi làm nên lên lầu 1 để gọi thì phát hiện ông chết ở nhà tắm trong tư thế treo cổ

Công an H.Châu Thành phối hợp cùng Công an tỉnh An Giang kiểm tra hiện trường, thấy tại phòng ngủ ông Phước mùng vẫn chưa cuốn và trong mùng có vết máu. Lực lượng chức năng thu giữ 1 con dao cách giường ngủ khoảng 1,5 m; khám nghiệm trên 2 tay ông Phước có một vài vết cắt, trong phòng tắm nơi ông treo cổ có vết máu dưới sàn.

Trước đó, ngày 17.10, ông Phước nói với người nhà bị bệnh, không đến cơ quan làm việc nhưng đến tối thì ông đi nhậu với bạn bè.

Thanh Dũng