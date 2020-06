Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam

Sáng 26.6, tại Hải Phòng, Công an TP.Hải Phòng tổ chức lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động , bổ nhiệm đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.