Phó phòng ngân hàng cuồng sát người thân đã rời bệnh viện để hầu tra

Sáng 13.2, ông Nguyễn Huy Phúc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết sau 2 ngày phẫu thuật, điều trị tại bệnh viện, chiều tối 12.2, nghi phạm Trương Mạnh Tuấn (32 tuổi, phó phòng kinh doanh một chi nhánh ngân hàng tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đã được lực lượng công an dẫn độ khỏi bệnh viện. Sau khi gây án, Tuấn tự sát nhưng bất thành và có một vết thương nặng ở vùng bụng do nghi phạm này tự gây ra phải phẫu thuật và điều trị trong sự giám sát nghiêm ngặt của công an. Đến chiều 12.2, sức khỏe nghi phạm Tuấn đã khá ổn định.