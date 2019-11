Phó thủ tướng chỉ đạo sớm truy tố, xét xử vụ Công ty địa ốc Alibaba

Thông báo nêu rõ, xét báo cáo của Bộ Công an tại văn bản ngày 25.10 về kết quả điều tra bước đầu vụ án xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra , làm rõ các hành vi vi phạm xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba để sớm đưa ra truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật và thu hồi tài sản do các hành vi phạm tội mà có.