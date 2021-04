Phó thủ tướng phê bình 30 tỉnh có người chết vì tai nạn giao thông tăng

Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết an toàn giao thông (ATGT) quý 1/2021 do Ủy ban ATGT quốc gia tổ chức sáng 9.4, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, cho biết quý 1/2021 cả nước xảy ra hơn 3.200 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm hơn 1.670 người chết, gần 2.400 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2020 giảm 263 vụ, tăng 33 người chết, giảm 183 người bị thương.