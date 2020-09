Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Phải nắm bắt 'thời điểm vàng' phòng chống bão số 5

Sơ tán 28.128 hộ dân đến nơi an toàn Trưa cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có công văn hỏa tốc chỉ đạo Sở GD-ĐT, các huyện, thị xã và TP.Huế cho học sinh nghỉ học ngày 18 và 19.9 để chủ động ứng phó, phòng tránh thiệt hại do bão số 5, có thể đổ bộ vào tỉnh Thừa Thiên - Huế. Lực lượng công an giúp đỡ ngư dân xã Phú Thuận (H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) neo đậu tàu thuyền tránh bão Ảnh: Bùi Ngọc Long Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các trường học có kế hoạch, biện pháp cụ thể để bảo đảm an toàn cho cơ sở vật chất nhà trường, chủ động ứng phó khi mưa bão xảy ra, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người. Đặc biệt, nhắc nhở học sinh không được đến những nơi có vùng nước sâu, dễ gây sạt lở, không tụ tập bạn bè ra ngoài trong thời điểm mưa bão, không đến các khu vực sông, suối, hồ, nơi có vùng nước nguy hiểm phòng tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đề nghị Hiệu trưởng các trường đại học , cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh căn cứ tình hình diễn biến của cơn bão số 5 để quyết định cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên. Tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã lên kế hoạch di dời, sơ tán 28.128 hộ với 106.612 khẩu ở các vùng xung yếu, các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước 19 giờ ngày 17.9 để phòng tránh khi bão số 5 đổ bộ.