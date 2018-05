Phó trưởng Công an thành phố Hạ Long bị hack Zalo, ghép ảnh 'nhạy cảm'

Trong những ngày qua trên mạng xã hội Facebook phát tán nhiều hình ảnh nhạy cảm liên quan đến thiếu tá Đoàn Ngọc Trung, Phó trưởng Công an thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Ghi nhận của Thanh Niên cho thấy tài khoản facebook có tên “bong da” đã đăng nhiều hình ảnh phòng làm việc của thiếu tá Đoàn Ngọc Trung cùng giường ngủ tại đơn vị, kèm một số ảnh đời t ư thiếu tế nhị và ảnh chụp một đoạn tin nhắn có số điện thoại của thiếu tá Đoàn Ngọc Trung với những lời lẽ tục tĩu.

Ngày 19.5, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Nguyễn Minh Thao, Phó trưởng Công an thành phố Hạ Long, cho biết đơn vị đã nắm được vụ việc và đã báo cáo lên giám đốc công an tỉnh. “Theo báo cáo ban đầu của thiếu tá Trung, đồng chí này bị một số đối tượng hack tài khoản Zalo và lấy một số hình ảnh nhạy cảm để tung lên mạng, đồng thời bịa đặt thêm thông tin để bôi nhọ. Sáng thứ 2 (21.5), hai vợ chồng anh Trung sẽ đến báo cáo trực tiếp giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh về vụ việc. Chúng tôi cũng đang điều tra xem ai là người đã phát tán hình ảnh này”, đại tá Nguyễn Minh Thao cho biết.

Phóng viên cũng đã liên lạc với thiếu tá Đoàn Ngọc Trung qua điện thoại, ông Trung cũng thừa nhận mình bị hack tài khoản Zalo và một số hình ảnh sinh hoạt cá nhân chụp bằng điện thoại lưu trong tài khoản đã bị đối tượng xuyên tạc, cắt ghép nhằm bôi nhọ cá nhân

Đến chiều 19.5, những bức hình về thiếu tá Đoàn Ngọc Trung vẫn chưa bị xoá.