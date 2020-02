Phó viện trưởng Đặng Trường An 'vòi' 2.500 USD bị tuyên phạt 5 năm tù

Ngày 21.2, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên mức án sơ thẩm 5 năm tù giam đối với bị cáo Đặng Trường An (39 tuổi, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND H.Tân Châu) về tội nhận hối lộ.

Theo cáo trạng, An được phân công giải quyết vụ án Cao Văn Tuyển, Cao Thái Phát phạm tội cố ý gây thương tích . Cuối tháng 7.2019, An thông tin vụ án có kết luận điều tra chuyển viện truy tố để Tuyển và người nhà Phát đến nhà An nói chuyện, tìm cách giúp đỡ. An nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu đưa 25 triệu đồng, sau đó đòi đưa thêm 80 triệu đồng để An nhờ bên tòa giúp đỡ cho hưởng án treo.