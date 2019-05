Phòng CSGT Thanh Hóa có trưởng phòng sau gần 2 năm chức danh này bị khuyết

Sáng nay 22.5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trao quyết định bổ nhiệm đại tá Lê Văn Chiến, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy làm Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, vào tháng 10.2017, đại tá Lưu Thiện Minh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa nghỉ hưu theo quy định. Kể từ đó đến nay, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa khuyết chức danh trưởng phòng.

Ngày 11.1, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức lại bộ máy của Công an tỉnh Thanh Hóa từ 33 đơn vị cấp phòng xuống còn 27 đơn vị cấp phòng (giảm 6 đầu mối).

Trong đó, hợp nhất Phòng Cảnh sát đường thủy với Phòng CSGT đường bộ, đường sắt thành Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa. Trước khi hợp nhất, đại tá Lê Văn Chiến là Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Thanh Hóa. Đương nhiên, khi hợp nhất, đại tá Chiến sẽ làm Trưởng phòng CSGT.

Tuy nhiên, cùng thời điểm này, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng như nhiều đơn vị liên quan nhận được đơn tố cáo liên quan đến việc vợ đại tá Chiến có hành vi vi phạm pháp luật. Sự việc sau đó được Thanh tra Bộ Công an vào cuộc xác minh và việc công bố quyết định làm trưởng phòng của đại tá Chiến phải dừng lại.

Mới đây, Thanh tra Bộ Công an đã kết luận “không có cơ sở kết luận vi phạm của vợ đại tá Chiến theo đơn thư tố cáo". Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Công an đã ra quyết định bổ nhiệm đại tá Chiến làm Trưởng phòng CCSGT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Như vậy, sau 1 năm 7 tháng "khuyết" chức danh trưởng phòng, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã có trưởng phòng mới.